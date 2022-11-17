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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجبت بصدق .. شاروخان يرد على اتهامه بالغرور

شاروخان
شاروخان

حرص الفنان العالمي شاروخان، أن يرد على اتهامه بالغرور وذلك بسبب تصريحات له إنه على ثقة كاملة بأن أفلامه ستحقق دائما النجاح.

وقال شاروخان، في معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2022، والذي أقيمت فعالياته في معرض إكسبو Expo Centre: اعتقد البعض أنني متكبر عندما أجبت بخصوص أفلامي الجديدة إنني على ثقة بالنجاح والحقيقة أنني أجبت بصدق، لا أظن إنه يجب أن أشعر بالقلق، أنا على ثقة أنها ستحقق نجاحا كبيرا".

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وتابع قائلاً :"والسبب الذي يجعل ما أقوله ليس غرورا هو أنني لن أقوم وأنا في سن 57 بالعمل في أفلام جديدة تتطلب أداء مشاهد حركة والكثير من الجهد، والعمل لمدة 18 ساعة يوميا إذا لم يكن لدي تلك القناعة بأنها ستنجح، وأنني سأقدم عمل يسعد الجمهور".

يذكر أن حرص النجم الهندي شاروخان، على الاشادة بتعاونه مع النجمة ديبيكا بادكون في عدد كبير من الأفلام على مدار السنوات الماضية، حيث مر 15 عامًا على أول الأعمال التي جمعتهما وهو فيلم "om shanti om" الذي تم عرضه عام 2007.

ونشر شاروخان، صور من أشهر الأعمال التي جمعتهما عبر حسابه بـ "تويتر"، وعلق عليها قائلاً: "15 عاما رائعة من التميز والمثابرة، قضيت معك عروضا مذهلة، فضلا عن العناق الدافئ، كنت أنظر إليك وأنظر إليك ومازالت أنظر إليك".

شاروخان الفنان العالمي شاروخان إكسبو معرض إكسبو معرض الشارقة الدولي

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