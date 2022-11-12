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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العناق الدافئ | شكر خاص من شاروخان لبـ نجمة شهيرة

شاروخان
شاروخان

حرص النجم الهندي شاروخان، على الاشادة بتعاونه مع النجمة ديبيكا بادكون في عدد كبير من الأفلام على مدار السنوات الماضية، حيث مر 15 عامًا على أول الأعمال التي جمعتهما وهو فيلم "om shanti om" الذي تم عرضه عام 2007.

ونشر شاروخان، صور من أشهر الأعمال التي جمعتهما عبر حسابه بـ "تويتر"، وعلق عليها قائلاً: "15 عاما رائعة من التميز والمثابرة، قضيت معك عروضا مذهلة، فضلا عن العناق الدافئ، كنت أنظر إليك وأنظر إليك ومازالت أنظر إليك".

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يذكر أن استقبلمعرض الشارقة الدولي للكتاب الممثل الهندي العالمي  شاروخان  في جلسة حوارية، اقيمت في تمام الساعة 6 مساءً، ضمن فعاليات الدورة الـ41، التي تقام تحت شعار "كلمة للعالم".

ويعد شاروخان واحدًا من أبرز نجوم بوليوود، ومن أكثر نجوم السينما المحبوبين الذين يحظون بمعجبين من جميع أنحاء العالم ابتداءً بشبه القارة الهندية، وآسيا، مروراً بمنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وانتهاءً بالأمريكيتين، وإلى جانب أنه ممثل، فهو منتج، ورجل أعمال، وقدم على مدار ثلاثة عقود من مسيرته الفنية أكثر من 80 فيلما، وثمانية مسلسلات تليفزيونية.

 

شاروخان النجم الهندي شاروخان om shanti om ديبيكا ديبيكا بادكون تويتر

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