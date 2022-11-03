سيدي العزيز.. عبد الفتاح الجريني يهنئ شاروخان بمناسبة عيد ميلاده

هنأ الفنان عبد الفتاح الجريني، الفنان الهندي شاروخان، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عبد الفتاح الجريني صورة له بصحبه شاروخان، وعلق عليها كاتبًا: “كل عام وانت بخير سيدي العزيز”.

وحرص نجم بوليوود شاروخان، علي نشر فيديو له مع الجماهير، أثناء تواجدهم أمام منزله احتفالًا بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر شاروخان في الفيديو وهو يلقي التحية علي الجماهير من منزله، وهو يؤدي حركته الشهيرة، وعلق علي الفيديو كاتبًا: “بحر الحب كما أراه، شكرًا لكم جميعًا لوجودكم وجعل هذا اليوم مميزًا للغاية، الامتنان ... والحب فقط لكم جميعا”.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: “الملك - كل الحب شاروخان - شكرًا لاسعادنا دائمًا”.

يذكر أنه احتشدت أعداد كبيرة من جماهير النجم الهندي شاروخان ، أمام منزله منذ صباح اليوم، للاحتفال بعيد ميلاده الـ 57 بعد ساعات من طرح أول برومو لفيلمه الجديد Pathaan.

ونشر شاروخان، صورة سيلفي مع الجماهير التي تجمعت للاحتفال بعيد ميلاده وعلق عليها قائلا: " من الجميل جدا أن أعيش بين هذا الحب من الجماهير التي انتشرت حولي في عيد ميلادي.. شكرا وممتن لكم وسعيد.. جعلتوني أشعر بأنني مميز جدا ".

وحقق البرومو الرسمي لفيلم شاروخان الجديد Pathaan، حوالي 7 مليون مشاهدة خلال 6 ساعات من طرحه على يوتيوب، وظهر كعادته بتألق في الأكشن والمشاهد الخطرة.

يشارك شاروخان في بطولة فيلم Pathan في كل من ديبيكا بادكون وجون إبراهام، وتدور أحداثه حول حب الوطن والتضحية من أجله.