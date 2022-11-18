عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شاورما الدجاج بأسرار سورية

صدى البلد

تعد طريقة عمل شاورما الدجاج من أكثر الاكلات التي يقبل الكثير علي إعدادها في المنزل ولذلك يمكن تتعرفي علي طريقة عمل شاورما الدجاج بأسرار سورية

المقادير:

– صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مقطع شرائح رفيعة)
– لبن زبادي : نصف كوب
– عصير الليمون : ملعقة كبيرة
– بهارات الشاورما : ملعقة كبيرة
– الثوم : فصّان (مهروس ناعم جداً)
– الكاتشاب : ملعقة كبيرة
– فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
– ملح : ملعقة صغيرة
– زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
– هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير:

اخلطي اللبن الزبادي مع عصير الليمون والزيت في وعاء.
أضيفي الكاتشاب وبهارات الشاروما والفلفل الأسود والملح والهيل المطحون والثوم واخلطي.
أضيفي الدجاج وحركي حتى يتغطى بالتتبيلة.
غلفي الوعاء بورق البلاستيك واتركيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.
سخني ملعقة من الزيت النباتي في مقلاة واسعة وضعي الدجاج المتبل وقلبي على نار متوسطة حتى تنضج الشاورما.
قدميها إلى جانب صلصة الثوم والمخلل والخبز العربي حسب الرغبة.

 

طريقة عمل شاورما الدجاج طريقة عمل شاورما شاورما الدجاج بأسرار سورية شاورما الدجاج شاورما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرجاع تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

ترشيحاتنا

قريبا في الأسواق ..الموافقة على دواء مناعي جديد لعلاج مرض السكري للأبد

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

بسبب رفع الفائدة .. استمرار النزيف في أسهم بورصة وول ستريت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 18 نوفمبر على محافظات مصر

تويوتا تكشف عن نسختها الجديدة من بريوس.. صور

بكاميرا سيلفي 44 ميجابكسل.. موبايل جديد من Vivo بربع سعر iPhone

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع كبير| شمس الكويتية.. حكاية متمردة على طريق خالد يوسف

نشرة المرأة والصحة| تحذير من دواء يباع بالصيدلية يسبب الموت.. وسر رشاقة سولاف فواخرجي وميرهان حسين تشعل المهرجان

مين الأحلى بالملاية اللف .. أروى جودة وأسما شريف منير بإطلالات مثيرة

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرجاع تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ