حنان مطاوع تحصل على جائزة ثانية عن مسلسل وجوه

حصلت الفنانة حنان مطاوع على جائزة أخرى عن مسلسل وجوة و شاركت جمهورها صورة للجائزة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و علقت قائلة : جائزه أخرى عن مسلسل وجوه🙏🏻🙏🏻 شكرا dear guest .

ويذكر أن أكدت الفنانة حنان مطاوع، أن المخرج محسن زايد، قبل مسلسل حديث الصباح والمساء، أعلن عن أنه في حاجة إلى وجوه جديدة، مشيرة إلى أن المسلسل ظهر من خلاله عدد من الوجوه الجديدة في ذلك الوقت على رأسهم الفنان احمد رزق، والفنان أحمد زاهر، وغيرهم.

وقالت: والدي توفي قبل عرض مسلسل حديث الصباح والمساء، مؤكدة أن والدتي عملت على دعمي بشكل كبير، لنجاحي في المسلسل.

دخلوها معهد الفنون المسرحية

وتابعت أنه أثناء زيارة المخرج جلال الشرقاوي لوالدي في المستشفي وهو مريض، قال له: "البنت دي بتاعة فن، شيلوها من تجارة إنجليش، ودخلوها معهد الفنون المسرحية".