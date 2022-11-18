واشنطن تفرض عقوبات على شركات بعد شراء وبيع المنتجات النفطية الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على عدد من الشركات الموجودة في بلدان مختلفة؛ لمشاركتها في بيع بتروكيماويات من كيانات سبق فرض عقوبات عليها.



من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه العقوبات تأتي في إطار التدابير الإضافية الأمريكية لعرقلة مساعي التهرب من العقوبات على بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية.



وأوضح نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه الكيانات قامت بشراء أو تمكين بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية وتحويل الأموال لفائدة قطاع البتروكيماويات الإيراني، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ هذه التصنيفات وفقا للأوامر التنيفيذية التي تسمح بفرض هذه العقوبات.



وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ملتزمة بتطبيق هذه العقوبات على إيران، محذرا من أن أي شخص يشارك في تسهيل هذه المبيعات والمعاملات يعرض نفسه لخطر الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات.