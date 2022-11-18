خبير: توجهات كبيرة من القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه

قال المهندس رامي الغندور خبير متخصص بملف تحلية المياه في إفريقيا، إن القارة تواجه نقصا في الموارد المائية، مضيفا "نحن في صحراء ومن حقنا أن يكون هناك إمكانية لتحلية مياه البحر".

وأضاف رامي الغندور، خلال لقائه لـ برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن نصف الدول المشاركة في كوب 27 تستخدم المياه المحلاة، بعد أن شهدت تطورا في الفترة الأخيرة من حيث تكلفتها، لافتا إلى أنه جاري استخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر.

محطة المحسمة

وأشار إلى أن محطة المحسمة ستساهم في تحلية حجم كبير من المياه، سيكون له أثر كبير على المجتمع، منوها بأن هناك توجهات كبيرة من القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه .