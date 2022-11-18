ودانك باينة.. رسالة غامضة من رضوى الشربينى.. شاهد

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني ، رسالة غامضة نشرتها خلال تغريدة بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتبت رضوى الشربينى “ يا من تراقبني عند بُعد…ودانك باينه ”.

يذكر ان أثارت الإعلامية رضوى الشربيني جدلا واسعا بسبب تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل حول الرجال.



وكشفت رضوى الشربيني في إحدى الحوارات الإعلامية، أنها تعرضت للمعاكسة بطريقة غير لائقة من أحد الرجال مما اضطرها لضربه.



وأكدت رضوى الشربيني:"دي حادثة فردية، هو كان بيعاكس معاكسة زيادة فاضطريت أضربه"،.

لم تتعرض رضوى للهجوم من قبل رواد السوشيال الميديا، ولكن رأي الكثير أن رد فعلها كان يجب أن يحدث.

ووجهت رضوى الشربيني عدة رسائل للرجال قالت فيها: "من فضلك أفهمني صح، أنا مش عدوتك لكن عدوة التصرفات الخاطئة تجاه البنات و السيدات، كون رحيم بالست الموجودة في بيتك، ويا تكون رجل قد المسئولية ومحترم وتحترمها يا بلاها".