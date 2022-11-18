عاطل وراء سرقة شقة بدار السلام

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مسكن بأسلوب "كسر الباب" وإعادة كافة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة شاشة تلفزيون من داخل مسكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم)أمكن ضبطه

وبمواجهته بالتحريات أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "كسر الباب" .

وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بإرتكابه عدد ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية " (لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) .

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.