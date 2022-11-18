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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة هيفاء وهبي تبرز جمالها بالأسود الأنيق | شاهد

هبة نور
هبة نور


شاركت زينب فياض ابنه النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وبدت ابنة هيفاء وهبي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان، بأكمام طويلة،مكشوف، عكس جمالها، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية.

 

يذكر  أن زينب نصر فياض هي من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها ابنتان حفيدات هيفاء وهبي، وتهتم بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، حيث تنشر كل فترة عبر «إنستجرام» أحدث سيشن تصوير لها، كما حرصت على ظهور بناتها معها خلال هذه الجلسات.


زينب فياض ابنة هيفاء وهبى 

زينب هي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.


فضلت هيفاء وهبي فترة طويلة إخفائها لوجود ابنه شابة لها، ليعرف الجميع الموضوع بالصدفة بسبب إحدى الصحف اللبنانية.


كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا.

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IMG_٢٠٢٢١١١٨_٠٤٠٣٣٨
إطلالة جذابة اللبنانية هيفاء وهبى ابنة هيفاء وهبي زينب نصر فياض تبرز انوثتها زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بالاسود الانيق

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