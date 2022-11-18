جامعة طنطا تدشن دورة تدريبية معتمدة في "اللغة الإنجليزية".. مجانية

أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا، بالتعاون مع كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، عن عقد دورة تدريبية معتمدة في "اللغة الإنجليزية" مجانية ، لكل طلاب الفرق الثانية والثالثة والنهائية بكليات جامعة طنطا.

وأشارت إلى عقد الدورات "أونلاين" ويسمح بحضور الكورس المستوى المتوسط و فوق المتوسط بطنطا ، بعد إجراء الطلاب اختبار لتحديد المستوى، ويحصل الطالب بعد اجتيازه الدورات بنجاح على شهادات معتمدة متخصصة من مقدمي الخدمات التدريبية الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما يعقد الامتحان يوم 27 نوفمبر الجارى، بمقر كلية التجارة جامعة طنطا، على فترتين صباحية ومسائية.