فعاليات اليوم العالمي للجودة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

حظيت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بزيارة مثمرة من مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان من الدكتور مصطفى الفرماوي كلية الخدمة الاجتماعية مراجع الجوده والدكتوره مها ابو حطب كلية التربية جامعة حلوان مراجعة الجودة أثر فعاليات اليوم العالمي للجودة خلال شهر نوفمبر، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.

رحب عميد الكلية بالسادة الاساتذة مُبديا مدي إعجابه بدورهم في ريادة الجودة وقال ان الكلية أصبحت في نشاط مستمر تحت إشراف الدكتورة صابرين عبدالله الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا الانتاج ومدير وحدة ضمان الجوده بالكلية ، و قطعت شوط كبير من التنظيم مع فريق العمل فالكل يعمل بروح الفريق تحت شعار لابد ان نتقدم ونواكب التغيير ومن ثم دارت المناقشات حول مدي استيفاء متطلبات الجودة للاعتماد.

وأوضح الدكتور مصطفى الفرماوي ان الجوده هدف ومسيرة تستهدفهما مؤسسات التعليم العالي في مصر والعالم وقد تبنت الامم المتحدة الاهتمام بجوده التعليم حيث خصصت شهر نوفمبر من كل عام للاحتفال بجوده التعليم وتُنظم اسبوع للجودة في كل مؤسسه تعليمية وقد أطلقت الأمم المتحدة شعار ضمير الجوده لعام ٢٠٢٢ كموضوع أساسي لأسبوع الجودة في مؤسسات التعليم العالي وهو يعتني بتنفيذ الشئ الصحيح بالطريقة الصحيحة وقناعة وايمان حازم بأن الاتقان هو أساس نهوض الامم والمجتمعات وإذا التزمت مؤسسات التعليم العالي بمفهوم ضمير الجوده فإنها سوف تُقدم خريجين تم اعدادهم طبقاً لمعايير اعتماد وممارسات تطبيقية ترفع من مستوي معارفهم ومهاراتهم وجداراتهم بما يجعله اضافة ايجابية لرأس المال البشري في المجتمع وبالتالي النهوض والارتقاء به .

وأوضح أن استكمال معايير الاعتماد المؤسسي لوحدة ضمان الجودة بمثابة الميكانيزم الذي يساعد علي تحقيق الاعتماد البرامجي لمختلف برامج الكلية من خلال توفير الوثائق والدعم الفني لفريق الجودة داخل الأقسام العلمية .

حضر الزيارة فريق عمل الجوده بالكلية الدكتور هاني مصطفي الاستاذ المساعد بقسم العلوم الاساسية، والدكتور محمد عبد الفتاح الاستاذ بقسم تكنولوجيا الالكترونيات، الدكتور حسام بهنسي الاستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا الانتاج، والدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات، والدكتور محمد عبده المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات، و الدكتورة سامية عبد الفتاح المدرس بقسم تكنولوجيا الكهرباء، والدكتورة سمر علي المدرس بقسم تكنولوجيا الكهرباء، والدكتور مؤمن ابراهيم المدرس بقسم التبريد و التكييف، و الدكتور كيرلس خلف المدرس بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات، والأستاذة رحاب محمد مدير العلاقات العامة والإعلام ودارت المناقشات مع كل منسقى اللجان الحضور و مدير وحدة الجودة حول ما تم إنجازه والتوصيات باستكمال ملفات الجودة لاخد الاعتماد مع التأكيد على التدريب الفعال لإنجاز المطلوب بكفاءة عالية.