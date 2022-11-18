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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث مع ملك تايلاند علاقات الصداقة بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الملك مها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا ملك مملكة تايلاند، وذلك بقاعة العرش شاكري مها برسات.

ونقل ولي العهد لجلالته خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما أبدى ملك مملكة تايلاند تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة السعودية التايلاندية.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

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