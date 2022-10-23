ولي عهد السعودية يعرب للرئيس الجزائري عن تأسفه لعدم حضور القمة العربية

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعرب خلاله عن أسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية، التي ستنعقد في الأول من نوفمبر المقبل بالجزائر؛ امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن الرئيس الجزائري أبدى تفهمه لهذا الوضع، وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد محمد بن سلمان، متمنيًا له موفور الصحة والعافية.

وبحسب البيان، أكد تبون أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل "حاضرة معنا في كل الظروف".