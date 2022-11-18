ضبط مالك الكلاب الشرسة المتهمه بالاعتداء علي الطلاب بكفر الزيات

تمكنت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط مالك الكلب الشرس الذي هاجم عدد من الطلاب أثناء انتظارهم أمام احد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة السلخانة بمدينة كفرالزيات والذي تسبب في إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجروح خطيرة بالجسم.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قد كثفت من جهودها لضبط شاب قاما بإطلاق احد الكلاب الشرسة لعقر عدد من الطلبة أثناء انتظارهم أمام احد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة السخانة بمدينة كفرالزيات مما أدى إلى اصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من الجسم نتيجة عقره من الكلب ونقله للمستشفى للعلاج وانقذت العناية الإلهية باقي الطلاب من عقر الكلب الشرس .

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من ربيع فراج العربي ولي أمر الطالب عبدالرحمن ربيع 15 سنة بالصف الاول الثانوى بمدرسة كفرالزيات الثانوية يفيد بقيام شخصين بإطلاق كلب شرس كان برفقتهم على الطلاب أثناء انتظارهم أمام احد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة السخانة بمدينة كفرالزيات مما أدى لاصابة نجله بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من الجسم والذراعين والفخذ الأيمن والقدمين وتم نقله لمستشفى كفرالزيات العام في حالة خطيرة للعلاج .

كما وجه اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية الرائد احمد شيحه رئيس مباحث كفرالزيات ومعاونوه بسرعة ضبط المتهم وإحالته لجهات التحقيق .

كما تم سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وتحديد هوية المتهم ويدعى "م ح" 24 سنة سنة وشهرته "ديحا" وتم التحفظ عليه وإحالته لجهات التحقيق التى باشرت التحقيقات في الواقعة .



كما تدخلت العناية الإلهية من إنقاذ حياة باقي الطلاب من مهاجمة الكلب الشرس عقب تدخل الاهالي لابعاده عنهم بينما لاذ

الشخصان اللذان كانا يقتادانه بالهروب من الشارع حال رؤيتهم للاصابات التي تسبب فيها الكلب للمجني عليه.

وبمواجهه ضباط الشرطة بالانتقال إلى مكان الحادث وتم سؤال بعض من شهود العيان وتحرير محضر بالواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.