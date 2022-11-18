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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش حاجة هتحصل.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس يوم 27 نوفمبر

الأرصاد
الأرصاد

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وحقيقة ما تردد من شائعات عن عدم الاستقرار فيها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر قناة "المحور"،: “مفيش حاجة هتحصل، وهذا الكلام غير صحيح تماما”.

وأضاف،:" الطقس على مدار الأسبوع سيكون معتدلا، حيث يسود طقس معتدل نهارا، ومائل للبرودة ليلا، حيث يصل الفارق بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى إلى 10 درجات.

وأشار إلي أن هناك فرص لسقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية ما بين أمطار خفيفة وغير مؤثرة.

سقوط الأمطار هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الساحل الشمالي محمود شاهين

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