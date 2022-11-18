مفيش حاجة هتحصل.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس يوم 27 نوفمبر

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وحقيقة ما تردد من شائعات عن عدم الاستقرار فيها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر قناة "المحور"،: “مفيش حاجة هتحصل، وهذا الكلام غير صحيح تماما”.

وأضاف،:" الطقس على مدار الأسبوع سيكون معتدلا، حيث يسود طقس معتدل نهارا، ومائل للبرودة ليلا، حيث يصل الفارق بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى إلى 10 درجات.

وأشار إلي أن هناك فرص لسقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية ما بين أمطار خفيفة وغير مؤثرة.