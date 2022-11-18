استشاري جراحة : الكورتيزون يطيل مدة الاستشفاء بعد العمليات الجراحية

قال الدكتور وائل متولي استشاري جراحات الشرج ، إن هناك عدة فوارق بين جراحات الشرج بالليزر وجراحات الشرج بالجراحة العادية ، ولعل ابرزها الالم ما بعد اجراء العملية بالاضافة الي طول فترة الاستشفاء في عمليات الجراحة بخلاف عمليات الليزر .

وأضاف عبر برنامج «Doctors» مع الإعلامية جودي الخالدي المذاع علي قناة النهار ، إن هناك عدة عوامل تتحكم في مدة الاستشفاء بعد الانتهاء من جراحات الشرج بالليزر ،أبرزها عمر المريض فالمرضي فوق سن الأربيعن يحتاجون الي فترة اكبر ممن هم دون الـ 40 عاما، بالاضافة الي الأمراض المزمنة التي تعد عائق أمام مدة الاستشفاء.

وأكد استشاري جراحات الشرج، إن الأشخاص التي تحصل علي دواء يحتوي علي الكورتيزون ، تطول مدة شفائهم بعد إجراء العمليات الجراحية، مشيرا إلى ان الجرحات التقليدية ارخص من جرحات الليزر.