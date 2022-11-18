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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرح بالبطن .. سائق توك توك يطعن عاملاً لخلافات مالية بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

اتهم شاب مقيم بإحدى قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، سائق توك توك بالتعدي عليه وطعنه بأداة حادة، ما أدى إلى إصابته بجرح شبه نافذ بالبطن.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول «ح.ح» 26 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس، إلى المستشفى المركزي مصاباً بجرح شبه نافذ بالبطن من الناحية اليسرى.

 

واتهم المجني عليه، «س.م» 25 سنة، سائق توك توك، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، لوجود خلافات مالية بينهما.

 

جرى حجز المجني عليه داخل المستشفى لاستكمال العلاج به، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 13581 لسنة 2022م، جنح مركز مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق.

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