بفستان أسود قصير.. إطلالة جذابة لـ ميرهان حسين في أحدث ظهور

شاركت الفنانة، ميرهان حسين جمهورها صور جديدة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وتألقت ميرهان حسين بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.
وحلت الفنانة ميرهان حسين، ضيفة ببرنامج " سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية.
وقالت ميرهان خلال حواره بالبرنامج: عرفت المعنى الحقيقي للغيرة من خلال غيرتي على أخويا من واحنا أطفال لكن دلوقتي هو اللي بيغير عليا".
وأكملت:" أختي نادين أصغر مني بـ10 سنين، وأنا كنت السبب في ولادتها لأني كنت متعلقة بطفلة جارتنا ولما عزلنا تعبت وقولت لأهلي لازم يكون ليا أخت صغيرة".