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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة ولا في الأحلام لـ ميرهان حسين سبب دخولها الفن

ميرهان حسين
ميرهان حسين

حلت الفنانة ميرهان حسين، ضيفة ببرنامج " سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية.

وقالت ميرهان خلال حواره بالبرنامج:"عملت في مجال الدعاية والإعلان قبل التمثيل لمدة عام ونصف، مردفة: "كنت عاوزة أتجوز وأقعد في البيت مكنتش بفكر في التمثيل، لكن بابا عاوزني أعمل حاجة ضد إني أتجوز وأقعد في البيت".

وأوضحت:" "قالولي مثّلي، قلت معرفش، ولكن غنيت، وفضلت مستنية 9 ساعات وعدد رهيب منتظر، وكل اللي يدخل يقولي هتيجي تتكلمي يقولولك امشي، لما دخلت، قالولي غني وغنيت كتير، ونجحت، وطلبوا مني أمثل قلت لهم معرفش أمثل، هم عاوزين الشخصية الطبيعية".
وتابعت ميرهان حسين: "خرجت من البرنامج مشهورة وعندي فانز، ورحت مول مع صاحبتي الناس اتلمت علي ومعرفتش أخرج".
 

برنامج سهرانين ميرهان حسين أمير كرارة الدعاية والإعلان سهرانين

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