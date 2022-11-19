احذري.. عدم انتظام الدورة الشهرية علامة على هذه الأمراض

يعاني حوالي 14٪ إلى 25٪ من الأشخاص المصابين بالرحم في الولايات المتحدة من عدم انتظام الدورة الشهرية، في دراسة رصدية نُشرت في JAMA في أكتوبر ، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من دورات شهرية غير منتظمة أو طويلة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب على وجه التحديد ، ظهر خطر الإصابة بأمراض القلب أعلى لدى الأشخاص الذين عانوا من دورات أطول من 40 يومًا - أو لدى الأشخاص الذين لم يمروا بفترات دورة شهرية على الإطلاق.

في حين أن الدورة الشهرية غير المنتظمة لا تسبب أمراض القلب ، فمن الممكن أن تكون بمثابة علامة على مشاكل صحية أخرى تساهم في النهاية في الإصابة بأمراض القلب وهو أمر يأمل الباحثون في استكشافه بشكل أكبر للوقاية منها.

"من منظور الطب الوقائي ، نحاول تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة في حياتهم" ، هذا ما قاله ييكسين وانج ، دكتوراه في الطب ، ومؤلف مشارك للدراسة وزميل باحث في جامعة هارفارد T.H. مدرسة تشان للصحة العامة ، أخبر فيريويل.



ما مدى تأثير الدورة الشهرية على مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟

لإجراء الدراسة ، جمع الباحثون بيانات من أكثر من 80 ألف امرأة بمتوسط عمر 37.7 في بداية الدراسة ، وقد أبلغن عن أنماط الحيض لديهن منذ سن 14 عامًا، وقد أكملوا استبيانات المتابعة كل عامين لمدة 24 عامًا، نظر الباحثون في المدة التي تستغرقها دوراتهم الشهرية في المتوسط وما إذا كانوا يعانون من مرض الشريان التاجي أو النوبة القلبية أو إعادة تكوين الأوعية التاجية (إجراءات لتحسين تدفق الدم) أو السكتة الدماغية أثناء فترة المتابعة.

في حين أن 1816 فقط من 80630 مشاركًا أصيبوا في النهاية بأمراض القلب قبل سن 46 ، تظهر النتائج ارتفاعًا في خطر الإصابة بأمراض القلب بين النساء اللائي أبلغن عن دورات غير منتظمة ، أو عدم وجود دورات ، أو دورات أطول.

بين الأشخاص مع عدم انتظام الدورة الشهرية أو عدم انتظامها

بالمقارنة مع أولئك الذين أبلغوا عن دورات منتظمة ، فإن المشاركين الذين يعانون من دورات غير منتظمة أو لا توجد فترات لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 15٪ و 40٪. ظهرت المخاطر أعلى بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و 46.2

بين الأشخاص الذين لديهم دورات أطول من 40 يومًا

بالمقارنة مع أولئك الذين أبلغوا عن أطوال دورة ما بين 26 إلى 31 يومًا ، كان لدى المشاركين الذين لديهم فترات أطول ما بين 30 ٪ و 44 ٪ خطرًا أعلى للإصابة بأمراض القلب.

لماذا قد يكون هذا الارتباط موجودًا؟

العلاقة بين الدورات الشهرية غير المنتظمة وأمراض القلب ليست واضحة تمامًا، لكن سمر ر.الخضري ، أخصائية أمراض الأوبئة القلبية الوعائية بجامعة بيتسبرغ ، والتي لم تشارك في هذه الدراسة ، أشارت إلى أن الهرمونات تلعب دورًا.

على وجه التحديد ، عندما يعاني الأشخاص من تغيرات في الدورة الشهرية في العشرينات والثلاثينيات من العمر ، فعادةً ما يكون ذلك مرتبطًا بخلل في الهرمونات التي تعمل بين الدماغ والغدة النخامية، يمكن أن تؤثر هذه التغيرات الهرمونية على العديد من أجهزة الجسم ، بما في ذلك نظام القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك ، قال الخضري إن هرمون الاستروجين هو هرمون يحمي صحة القلب، فكلما طالت الدورة الشهرية ، قل معدل التبويض لدى الشخص وقل هرمون الاستروجين الذي ينتجه الشخص. لذلك ، من الممكن أن الأشخاص الذين يعانون من فترات أطول بين الفترات لديهم حماية أقل للقلب والأوعية الدموية.



أكثر من مجرد أمراض القلب

وفقا لوانغ ، يمكن أن تكون دورات الحيض غير المنتظمة مؤشرا على أمراض مزمنة تتجاوز أمراض القلب، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بحالات مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) وانتباذ بطانة الرحم من دورات غير نمطية، وقد تكون وظيفة الهرمون المعطلة ، وارتفاع ضغط الدم ، ومستويات الكوليسترول المرتفعة المرتبطة بهذه الحالات مسؤولة عن ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

أكدت الدراسة الجديدة نتائج الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن قلة التمارين الرياضية وسوء التغذية والتدخين والسمنة مرتبطة بالدورة الشهرية غير المنتظمة.

بينما يوصي وانج بالتحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية إذا كان لديك فترات غير منتظمة ، فإن الكفاح لفترة منتظمة لن يعالجك من الأمراض المزمنة، أفضل شيء يمكنك القيام به هو اتخاذ خيارات نمط حياة صحي.

يوافق الخضري على ذلك ، موضحًا مدى قدرة التعديلات على نمط الحياة على تحسين صحة القلب.

"نحن نعلم أنه إذا تمكنا من الحفاظ على نمط حياة صحي ، بما في ذلك الأكل الصحي ، والحفاظ على الصحة ، والحفاظ على وزن الجسم [الصحي] ، والإقلاع عن التدخين ، وممارسة النشاط البدني ، يمكننا القضاء على ما يصل إلى 82٪ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لاحقًا ، قال الخضري. "التحدي هو تنفيذ أنماط حياة صحية والحفاظ عليها." 5

من خلال تحديد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت مبكر وإجراء تعديلات على نمط الحياة ، قال الخضري إنه من الممكن تقليل تأثير أمراض القلب في المستقبل.



المصدر: verywellhealth

