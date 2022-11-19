عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد: تنفيذ ندوات ولقاءات حول التغيرات المناخية

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تم تنفيذ عدد كبير من الندوات والحلقات النقاشية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية وذلك حول موضوع التغيرات المناخية، في ظل اهمية المناخ وإستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ.

 

وأشار إلى أن تنفيذ الندوات واللقاءات التوعوية بالتعاون والتنسيق مع إدارتى شؤون البيئة والتربية البيئية والسكانية، لإثراء الطلاب بالمعلومات اللازمة حول التغيرات المناخية وأسبابها ومخاطرها وطرق التصدي لاثارها السلبية .

وقال إن الندوات ساهمت في زيادة الوعى لدي الطلاب وتعزيزسبل مواجهتها وكذلك التأكيد على دور المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة للحد من مخاطرها.

تعليم الوادي الجديد: تنظيم معسكر إعداد القادة للاتحادات الطلابية بالداخلة

وأشار حسن، إلى السعى دائماً والتعاون مع الجهات المختلفة لإمداد الطلاب بالمعلومات الهامة تجاه المناخ في ظل اهمية تلك القضية البيئية، بالإضافة إلى المعلومات في القضايا المجتمعية والصحية المختلفة.

اخبارمحافظة الوادي الجديد التربية والتعليم طلاب المدارس الوادى الجديد المدارس التنسيق مخاطر اتحادات الطلاب المعلومات الداخلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

أرز ولحوم بأسعار مخفضة 60%.. منافذ التموين والداخلية تخفف العبء عن المواطنين

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

تقييمات صادمة.. رضا عبد العال يكشف الأفضل والأسوأ في مباراة مصر وبلجيكا

موضوعات متعلقة

زراعة الوادي الجديد : استمرار تنفيذ فعاليات المدارس الحقلية بمراكز المحافظة

ترشيحاتنا

هل تدوير المخلفات له أصل في الإسلام؟ دار الإفتاء تجيب

ليس تابعا للغرب ... تعليق صادم من ميدو على تصريحات إنفانتينو

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

الأزمة فى ماكرون|خبير تونسي لـ«صدى البلد»: القمة الفرنكفونية فرصة تاريخية لـ فرنسا

شاهد.. أمن القاهرة يداهم مطعم وجبات جاهزة ويضبط بداخله لحوم مجهولة المصدر

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

بعد إعلان خطبتها.. 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ رنا رئيس.. شاهد

لفة حجاب البلوجر نادية الخولي في زفافها تشعل السوشيال ميديا| اعرفي السر

بفستان قصير .. بشرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة في دبي| شاهد

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ