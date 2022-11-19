تعليم الوادي الجديد: تنفيذ ندوات ولقاءات حول التغيرات المناخية

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تم تنفيذ عدد كبير من الندوات والحلقات النقاشية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية وذلك حول موضوع التغيرات المناخية، في ظل اهمية المناخ وإستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ.

وأشار إلى أن تنفيذ الندوات واللقاءات التوعوية بالتعاون والتنسيق مع إدارتى شؤون البيئة والتربية البيئية والسكانية، لإثراء الطلاب بالمعلومات اللازمة حول التغيرات المناخية وأسبابها ومخاطرها وطرق التصدي لاثارها السلبية .

وقال إن الندوات ساهمت في زيادة الوعى لدي الطلاب وتعزيزسبل مواجهتها وكذلك التأكيد على دور المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة للحد من مخاطرها.

وأشار حسن، إلى السعى دائماً والتعاون مع الجهات المختلفة لإمداد الطلاب بالمعلومات الهامة تجاه المناخ في ظل اهمية تلك القضية البيئية، بالإضافة إلى المعلومات في القضايا المجتمعية والصحية المختلفة.