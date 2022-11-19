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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اخصائي تغذية: كورس سوبر سيليوم مرخص من وزارة الصحة وأثبت نجاحه| فيديو

الدكتورة هبة ياسر
الدكتورة هبة ياسر

أعلنت  الدكتورة هبة ياسر، اخصائي التغذية عن تحدي لمدة شهر لمن يريد الانضمام إلى لفريق الطبي الخاص بها  من أجل فقدان الوزن مع كورس " سوبر سيليوم " .

وأضافت الدكتور هبة ياسر ، خلال برنامجها " عيش حياتك " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن كورس " سوبر سيليوم " أثبت نجاحه بالبراهين ، والأدلة، منوهة بأن كورس " سوبر سيليوم" مرخص من وزارة الصحة .

وأوضحت "هبة ياسر"، أن كورس " سوبر سيليوم " يزيد من الإحساس بالشبع، ويقلل من احساس الجوع ، فضلا عن أنه يساعد على تحفيز الحرق .

وأشارت إلى أن الكورس يحتوي على عدد من الفيتامينات، لتحفيز المناعة، والقضاء على ألالام العظام، إلى جانب شامبو هدية مع الكورس لتقليل تساقط الشعر. 

الدكتورة هبة ياسر عيش حياتك كورس سوبر سيليوم وزارة الصحة توك شو

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