اخصائي تغذية: كورس سوبر سيليوم مرخص من وزارة الصحة وأثبت نجاحه| فيديو

أعلنت الدكتورة هبة ياسر، اخصائي التغذية عن تحدي لمدة شهر لمن يريد الانضمام إلى لفريق الطبي الخاص بها من أجل فقدان الوزن مع كورس " سوبر سيليوم " .

وأضافت الدكتور هبة ياسر ، خلال برنامجها " عيش حياتك " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن كورس " سوبر سيليوم " أثبت نجاحه بالبراهين ، والأدلة، منوهة بأن كورس " سوبر سيليوم" مرخص من وزارة الصحة .

وأوضحت "هبة ياسر"، أن كورس " سوبر سيليوم " يزيد من الإحساس بالشبع، ويقلل من احساس الجوع ، فضلا عن أنه يساعد على تحفيز الحرق .

وأشارت إلى أن الكورس يحتوي على عدد من الفيتامينات، لتحفيز المناعة، والقضاء على ألالام العظام، إلى جانب شامبو هدية مع الكورس لتقليل تساقط الشعر.