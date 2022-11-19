صلاح زيدان: أسباب ضعف الانتصاب قد تكون نفسية أو عضوية| فيديو

قال الدكتور صلاح زيدان أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلي والمسالك البولية، أن ضعف الانتصاب مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير وتمس الأسرة المصرية بشكل كبير.

وأضاف الدكتور صلاح زيدان أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلي والمسالك البولية، في ببرنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة “صدى البلد 2“، أن ضعف الانتصاب شكل من أشكال الضعف الجنسي”، قائلا: “ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على حدوث الانتصاب أو عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب بشكل مستمر”.

وأوضح الدكتور صلاح زيدان: “إذا فقد المريض القوة والصلابة يكون بذلك لديه مشكلة ضعف انتصاب”، مسترسلا : “أسباب ضعف الانتصاب قد تكون نفسية وقد تكون عضوية وتسبب عدم إتمام القدرة الجنسية بشكل واضح ”.