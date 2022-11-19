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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

التصويت تجاوز 12 مليون.. إقتراب عودة ترامب لـ تويتر.. تفاصيل

إقتراب عودة ترامب
إقتراب عودة ترامب لـ تويتر

في خطوة مثيرة للجدل، قرر مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، إجراء استفتاء على حسابه على تويتر حول إذا ما كان يجب عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى حسابه مرة أخرى على المنصة أم لا، الأمر الذي خلف موجة كبيرة من الاستقطاب بين مؤيديه ومعارضيه مرة أخرى. 

وفي ساعات قليلة من بدء التصويت الذي أجراه إيلون ماسك على حسابه من مساء أمس الجمعة حتى اليوم السبت، تجاوز التصويت 12 مليونا، حيث صوت أكثر من 52 % لعودة ترامب مرة أخرى لحسابه، فيما صوت أكثر من 47 % برفض عودته مرة أخرى.  

وبحسب شبكة Fox Business الأمريكية فإن إيلون ماسك يبدو وكأنه فشل في العثور على نتائج مربحة بعد شرائه تويتر بصفقة تجاوزت 44 مليار دولار ، لكنه ربما يكون قد وجد الحل، في إثارة الجدل حول عودة دونالد ترامب.  

وأضاف ماسك في تغريدة لاحقة عبارة لاتينية "Vox Populi، Vox Dei"، تعني بالإنجليزية “the voice of the people is the voice of God” ،وتعني بالعربية "صوت الناس هو صوت الله".

 وليس من المعروف إذا كان إيلون ماسك سيعتمد على نتيجة مثل هذا الاستفتاء الموجود على صفحته، أم أن الاستفتاء فقط من أجل إثارة الجدل، حيث كان واجه ماسك انتقادات عديدة للغاية بشأن عودة ترامب، وعبر عدد من المسئولين في إدارة البيت الأبيض عن تخوفهم من هذه الخطوة، وما يمكن أن تخلفه من فوضى.

وفي وقت سابق، قال نيك كليج Nick Clegg، رئيس الشئون العالمية في شركة ميتا إن فيسبوك وإنستجرام قد يرفعا الحظر المفروض على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في يناير القادم 2023 ، وذلك بعد حظره منذ أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير العام الماضي.

ومن المقرر أن كليج سيستشير الرئيس التنفيذي ، مارك زوكربيرج ، ومجلس إدارة فيسبوك وكذلك خبراء خارجيين، حيث سيتم النظر في النتائج المترتبة والضرر الذي من الممكن أن يحدث حول قرار رجوع ترامب أوائل يناير من العام المقبل أم لا .

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