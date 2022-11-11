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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

الإفلاس .. تحذير مزعج من إيلون ماسك بعد استقالة كبار مسئولي تويتر

إيلون ماسك
إيلون ماسك

يشهد تويتر لحظة فارقة منذ سيطرة مالكه الجديد، إيلون ماسك، منذ أيام قليلة، ولكن الساعات القليلة الماضية كانت الأشد والأكثر حساسية في تاريخ تويتر، حيث يبدو أن مصير الشركة قد أصبح على المحك، بعد استقالة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. 

وحذر إيلون ماسك من أن تويتر قد يشهد إفلاسا، كما أنه سيخسر عدة مليارات العام القادم، بسبب  استقالة كبار المسؤولين التنفيذيين. وفي الوقت نفسه يستعد عدد أكبر من المسئولين والموظفين في مناصب مهمة للاستقالة أيضا. 

وذكرت بلومبرج أن ماسك في أول مكالمة جماعية له مع الموظفين قال إنه لا يستطيع استبعاد الإفلاس، كما أنه في وقت سابق اليوم، وفي أول رسالة بريد إلكتروني له على مستوى الشركة، حذر ماسك من أن تويتر لن يكون قادرًا على «النجاة من الانكماش الاقتصادي القادم» إذا فشل في زيادة عائدات الاشتراك لتعويض انخفاض دخل الإعلانات، وفقا لثلاثة أشخاص  مضطلعين أبلغوا رويترز.

 واستقال يوئيل روث، الذي أشرف على رد تويتر لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والبريد العشوائي، بالإضافة إلى رئيسة أمن المعلومات في تويتر ليا كيسنر.

كما استقال كبير مسؤولي الخصوصية داميان كيران وكبيرة مسؤولي الامتثال ماريان فوجارتي، وفقًا لرويترز.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر، إيلون ماسك “ليس فوق القانون”.

وأضافت الهيئة أنه "لا يوجد رئيس تنفيذي أو شركة فوق القانون، ويجب على الشركات اتباع مراسيم الموافقة الخاصة بنا. يمنحنا أمر الموافقة المعدل أدوات جديدة لضمان الامتثال، ونحن على استعداد لاستخدامها ".

وأعربت  لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إنها تراقب تويتر “بقلق عميق” بعد استقالة عدد من المسئولين الكبار ، حيث من المحتمل أن تعرض هذه الاستقالات تويتر لخطر انتهاك الأوامر التنظيمية.

وقد تزيد عمليات المغادرة من خطر انتهاك تويتر للأوامر التنظيمية، تم تغريم الشركة 150 مليون دولار في مايو الماضي لبيعها بيانات المستخدمين، وكان عليها الموافقة على قواعد خصوصية جديدة.

إيلون ماسك ماسك الانكماش الاقتصادي لجنة التجارة الفيدرالية

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