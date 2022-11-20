أخبار الفن| تفاصيل القبض على طليقة مطرب شعبي"سكرانة" .. فنان شاب يروي واقعة صادمة عن صاحب عمره

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها رد أمير رمسيس على اتهامه بالسخرية من الصلاة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

بعد إثارتها الجدل .. ميريام فارس تكشف كواليس أغنية كأس العالم 2022

كشفت الفنانة ميريام فارس، كواليس أغنيتها الجديدة بمناسبة كأس العالم 2022، والتي أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات لاذعة من قبل الجمهور.



صورة من كواليس مسلسل بطن الحوت لـ محمد فراج| شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة للفنان محمد فراج، وباسم سمرة، من كواليس تصوير مسلسل “بطن الحوت"، والمفترض عرضه ضمن دراما رمضان.

ويجز بملابس مثيرة للجدل في حفله بـ دبي

أحيا الفنان ويجز، اليوم حفلا غنائيا كامل العدد في دبي، وارتدى ويجز ملابس مثيرة للجدل بالحفل وهو الامر الذي يعتاد الظهور به في حفلاته.

هاني شاكر ومصطفي كامل في عزاء الموسيقار محمد سلطان.. فيديو وصور

حرص الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، علي حضور عزاء الموسيقار محمد سلطان بمسجد الحامدية الشاذلية، لتقديم واجب العزاء إلي أسرته.



بمثل من 12 سنة .. زوج نيللي كريم يكشف كواليس أول عمل يجمعهما

أكد هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، إنه يمثل منذ ما يقرب من 12 عام ولكن في أمريكا، وذلك بعد تداول انباء تعاونه لأول مرة مع زوجته الفنانة نيللي كريم، في مسلسل “روز وليلى”.



حمو بيكا وعمر كمال يشاركان في حفلات كأس العالم قطر 2022.. شاهد

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عن مشاركته بحفل غنائي ضمن الفعاليات الفنية الضخمة، ببطولة كأس العالم 2022 ، الذي تقام دورته في دولة قطر.

فنان شاب يروي واقعة صادمة: "صاحب عمري سرقني.. ومن يومين لقيوه مقتول"

روى الفنان الشاب صالح عبد النبي، تفاصيل تعرضه لعملية نصب من صاحب عمره، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك".

حالة إغماء السبب.. تفاصيل القبض على طليقة مطرب شعبي شهير"سكرانة"

كشف شهود عيان الواقعة التي نتج عنها إتهام ب.ع طليقة مطرب شعبي شهير بالتعدي على السلطات، بعدما تعدت بالسب والقذف على ظابط يسير برفقة دورية أمنية في محيط الهرم.