ويجز بملابس مثيرة للجدل في حفله بـ دبي

أحيا الفنان ويجز، اليوم حفلا غنائيا كامل العدد في دبي، وارتدى ويجز ملابس مثيرة للجدل بالحفل وهو الامر الذي يعتاد الظهور به في حفلاته.

وقدم ويجز عددا من الاغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير من بينها “البخت” التي اشعل بها المسرح.

نشر مغني الراب ويجز فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر ويجز في الفيديو وهو يستعرض أمواله، بطريقة غريبة أثارت دهشة متابعيه.

أحيا مغني الراب ويجز، حفله في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم ويجز، عددا من الأغاني الخاصة به والتي تنال اعجاب الجمهور العاشق لأغانيه.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز التذاكر بثلاثة فئات، Regular بسعر 350 جنيها، Fan Pit بسعر 550 جنيها، VIP بسعر 1200 جنيه.