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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر ومصطفي كامل في عزاء الموسيقار محمد سلطان.. فيديو وصور

عزاء الموسيقار محمد
عزاء الموسيقار محمد سلطان

حرص الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، علي حضور عزاء الموسيقار محمد سلطان بمسجد الحامدية الشاذلية، لتقديم واجب العزاء إلي أسرته.

كما شارك الفنان هاني شاكر برفقه زوجته، في عزاء الموسيقار الراحل محمد سلطان، وقدما واجب العزاء إلي اسرة الراحل.

واستقبل الفنان مصطفى كامل، الفنان هاني شاكر بالأحضان، وجلسا سويًا بجانب بعضهما داخل عزاء الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان.

يذكر أنه ناشد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، فنانى وفنانات مصر حضور عزاء الراحل الموسيقار الكبير محمد سلطان بمسجد الحامدية الشاذلية خاصة من قدمهم واكتشفهم الراحل الكبير.  
 

وجاءت هذه المناشدة عوضا عن ما تم فى الجنازة من عدم حضور الفنانين  بالشكل الذى يليق بتكريم أحد رموز الفن والموسيقى المصرية والعربية وتكريما لرمز كبير بقيمة الراحل الكبير محمد سلطان.

 

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عزاء الموسيقار محمد سلطان الفنان هاني شاكر مصطفى كامل واجب العزاء المهن الموسيقية مسجد الحامدية الشاذلية

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