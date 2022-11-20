الطب البيطري بالغربية: الانتهاء من زراعة وغرس 254 شجرة مثمرة ومعطرة

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إنه تم الانتهاء من زراعة وغرس 254 شجرة مثمرة ومعطرة، حول وداخل منشآت الطب البيطرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.



وأوضح مدير المديرية بالغربية أنه تمت زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادى، وأشجار مثمرة، لافتا إلى أن العوائد الاجتماعية تتضمن مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء، بجانب امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين، بجانب العوائد البيئية، وتشمل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن تحسين نوعية الهواء.

وأضاف "أنور أن التوسع فى المساحات الخضراء، يسهم في توفير بيئة نظيفة، صحية وآمنة للإنسان، والعديد من العوائد، منها البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، وتحقيق عوائد المبادرة.

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