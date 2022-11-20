عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطب البيطري بالغربية: الانتهاء من زراعة وغرس 254 شجرة مثمرة ومعطرة

مديرية الطب البيطري
مديرية الطب البيطري بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إنه تم الانتهاء من زراعة وغرس 254 شجرة مثمرة ومعطرة، حول وداخل منشآت الطب البيطرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

txt

بيطري الغربية: قافلة مجانية بكفرالمحروق للكشف على 151 حيوانا و4500 طائر


وأوضح مدير المديرية بالغربية أنه تمت زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادى، وأشجار مثمرة، لافتا إلى أن العوائد الاجتماعية تتضمن مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء، بجانب امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين، بجانب العوائد البيئية، وتشمل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن تحسين نوعية الهواء.

صحة الغربية تنفرد بتنظيم أول دورة تدريبية لتنمية المهارات القانونية والإدارية

وأضاف "أنور أن التوسع فى المساحات الخضراء، يسهم في توفير بيئة نظيفة، صحية وآمنة للإنسان، والعديد من العوائد، منها البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، وتحقيق عوائد المبادرة.

IMG-20221120-WA0031
IMG-20221120-WA0031
IMG-20221120-WA0030
IMG-20221120-WA0030
IMG-20221120-WA0034
IMG-20221120-WA0034
IMG-20221120-WA0035
IMG-20221120-WA0035
IMG-20221120-WA0028
IMG-20221120-WA0028
IMG-20221120-WA0029
IMG-20221120-WA0029
IMG-20221120-WA0032
IMG-20221120-WA0032
IMG-20221120-WA0033
IMG-20221120-WA0033
IMG-20221120-WA0021
IMG-20221120-WA0021
IMG-20221120-WA0020
IMG-20221120-WA0020
IMG-20221120-WA0027
IMG-20221120-WA0027
IMG-20221120-WA0024
IMG-20221120-WA0024
IMG-20221120-WA0025
IMG-20221120-WA0025
IMG-20221120-WA0026
IMG-20221120-WA0026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

تريللا تدهس أتوبيس ركاب.. وفاة 11 شخصا وإصابة 27 بطريق رأس غارب - الزعفرانة| صور

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

ترشيحاتنا

تبدأ 10 يونيو.. 13 قرارا مهما بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

نسبة تخفيض خيالية حال التصالح الفوري.. قانون البناء الجديد فرصة ذهبية للمخالفين

أفارقة المونديال .. جوهر المناري: حزين لغياب مصر عن كأس العالم.. ومن ينتقد قطر "حاسد"

الحساب الرسمي لكأس العالم يغرد لأجل الرئيس السيسي.. تفاصيل

قضية أبكت الإسكندرية.. تجديد حبس المتهمين بقتل طفتلين 45 يومًا

قيادة عملياتية.. "الدفاع البريطانية" تكشف أمرًا جيد في انسحاب روسيا من خيرسون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المحلات

مفاجأة في العلاج.. تفاصيل إصابة كريم بنزيما واستبعاده من كأس العالم 2022

مش هتصدق ثمنه.. أرخص سعر لإطلالة مي عمر تشعل السوشيال ميديا

بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تثير الجدل على السوشيال ميديا من جديد

فيديو

صلاة الجمعة داخل مقر القاهرة السينمائي تثير الجدل والفنانين ترد

12 يوما دون توقف.. ظاهرة غريبة تجعل الأغنام تسير بحلقة دائرية

اكتفى بضم كفيه.. ولي العهد السعودي يرفض الانحناء أمام رئيس وزراء تايلاند|فيديوجراف

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ