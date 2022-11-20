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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لـ قطر والإكوادور فى افتتاح كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب الإكوادور، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب “البيت”، في افتتاح بطولة كأس العالم 2022، والتي تقام على أرض قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر القادم.

وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب قطر في بطولة كأس العالم، ويطمح العنابي بقيادة مديره الفني الإسباني فليكس سانشيز، في تحقيق فوز تاريخي على الإكوادور في لقاء الليلة، وقطع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب قطر المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: سعد الشيب.

الدفاع: بسام الراوي – بوعلام خوخي – عبد الكريم حسن.

الوسط: همام أحمد - كريم بوضياف – حسن الهيدوس - بيدرو ميجيل - عبد العزيز حاتم.

الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف.

فيما من المتوقع أن يبدأ منتخب الاكوادور المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: دومينجيز.

الدفاع: روبرت أربوليدا - فيليكس توريس - بييرو هينكابي - بيرفس إستوبينان.

الوسط: أنجيلو بريسيادو - مويسيس كايسيدو - كارلوس جروزو - روماريو إيبارا.

الهجوم: فالنسيا - مايكل إسترادا.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، منتخبات قطر وهولندا والسنغال والإكوادر.

تصريحات مدرب قطر

وقال فليكس سانشيز خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الإكوادور:" "قمنا بعمل جيد مع جميع اللاعبين، وكان الطموح في السنوات الأخيرة تقديم منتخب قطري قوي"

وأضاف: "أتمنى من جميع الجماهير الاستمتاع بهذا الاحتفال العالمي، فبطولة كأس العالم في قطر ستكون قوية ومدهشة".

وتابع: "سنرى غدًا ثمار تعبنا ومجهودنا، لاعبو المنتخب القطري قدموا كثيرًا من التضحيات من أجل تقديم بطولة قوية، وصورة مشرفة لقطر في كأس العالم".

واستطرد: "منتخب الإكوادور لديه العديد من اللاعبين المميزين، خاصة الذين يلعبون في أوروبا، وسنبذل كثيرًا من الجهد لمنافسة الأكوادور".

وأكمل: "منتخبات المجموعة مستواها أعلى من مستوانا بكل تأكيد، لكن نريد أن يرى الجميع أن قطر مستعدة للمنافسة في كأس العالم 2022". 

على الجانب الآخر، يأمل منتخب الإكوادور في خطف نقاط المباراة الثلاث من منتخب قطر، واعتلاء صدارة المجموعة الأولى مبكرا.

مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية -  المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا -  ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا -  سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

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