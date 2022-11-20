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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للناتو يحضر الدورة الـ 68 للجمعية البرلمانية في مدريد.. غدًا

صدى البلد

  يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج غدا الإثنين في الدورة السنوية الثامنة والستين للجمعية البرلمانية لحلف الناتو التي ستعقد في العاصمة الإسبانية مدريد .
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف أنه من المقرر أن يُلقي ستولتنبرج خطابا أثناء الجلسة العامة للدورة، ويشارك في جلسة أسئلة وأجوبة يديرها رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو عضو الكونجرس الأمريكي جيري كونولي .
ومن المتوقع أن تناقش الجمعية أحدث التطورات على الساحة الدولية، لاسيما تطورات الهجمات الروسية العسكرية على أوكرانيا وإجراءات الدفاع والردع التي يتخذها الحلف . 
يذكر أن الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تأسست عام 1955، وهي بمثابة منظمة برلمانية دولية استشارية للحلفاء.
 

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