عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يدمر الأوطان..البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية للتحذير من مخاطر الاحتكار

صدى البلد

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعية جماهيرية موسعة في جميع محافظات الجمهورية بعنوان: «الاحتكار يدمّر الأوطان»، لمواجهة السلوكيات السلبية التي يعاني منها المجتمع والمتعلقة باحتكار السلع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أقوات الناس، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر بضرورة التعامل المباشر مع القضايا الملحة التي تؤرق أفراد المجتمع وتمثل تحديًا لجهود الدولة التنموية خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

وقال  د. نظير عيّاد الأمين الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الحملة تأتي استجابة للواجب الديني والوطني تجاه المجتمع الذي نعيش فيه والذي يحتاج منّا جميعًا أن نكون على يقظة تامة لكل ما يُحاك له أو ينال من استقراره، فاستشعار المسئولية المجتمعية فريضة على كل إنسان يعيش في هذا الكون، ولا يدرك قيمة وأهيمة هذه المسئولية إلا أصحاب الضمائر الحية.

أضاف الأمين العام أن هذه الحملة التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف تستهدف تنفيذ مجموعة من المحاور المهمة، أولها: عقد 185 ندوة جماهيرية بواقع ندوة في كل مركز من مراكز الجمهورية، وثانيها: بث نحو 200 فيديو يوجه رسائل مباشرة تتعلق بهذه الحملة، وثالثها: نشر فتاوى كبار العلماء والمفتين بالأزهر التي تحرم الاحتكار والجشع، ورابعها: استكتاب علماء الأزهر لمقالات صحفية تنشر في مجموعة من الصحف المصرية لتحذير التجار من جريمة الاحتكار وما يترتب عليها من أزمات أخلاقية وإنسانية.

ومن المقرر أن توجّه الحملة -أيضًا- مجموعة من الرسائل الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعية لتوعية الجمهور بأضرار هذه السلوكيات السلبية وكيفية التعامل مع من يقومون بمثل هذه الأفعال.

البحوث الإسلامية مخاطر الاحتكار الاحتكار الاحتكار يدم ر الأوطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

وفاة سائق الأتوبيس فى حادث تصادم البحر الأحمر

انخفاض فى أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجأة الآن

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

تريللا تدهس أتوبيس ركاب.. وفاة 11 شخصا وإصابة 27 بطريق رأس غارب - الزعفرانة| صور

ترشيحاتنا

بسبب اسبري معطر.. إصابة 15 طالبة بحالة اختناق داخل مدرسة ثانوية في قنا

بسبب فضائح متعددة.. استقالة ثالث وزير في الحكومة اليابانية خلال شهر

مفاجأة.. رونالدو يستغل إصابة بنزيما للعودة إلى ريال مدريد| تفاصيل

غلق باب التقديم لوظائف التنمية المحلية بالمحافظات.. غدا

راتب يصل إلى 7000 جنيه.. فرصة عمل ذهبية| اعرف التخصصات

المغرب استثناء وتونس الأقل.. حظوظ منتخبات العرب فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيبك بمرض مزمن.. احذر تناول الشاي في هذا التوقيت

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

شاهد أول لاعب كرة سلة مبتور الساقين بأمريكا.. أبهر الجميع

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المحلات

فيديو

لحن الدمية ريحانة.. مفاجأة جديدة عن أغنية مريام فارس بمونديال قطر

صلاة الجمعة داخل مقر القاهرة السينمائي تثير الجدل والفنانين ترد

12 يوما دون توقف.. ظاهرة غريبة تجعل الأغنام تسير بحلقة دائرية

اكتفى بضم كفيه.. ولي العهد السعودي يرفض الانحناء أمام رئيس وزراء تايلاند|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ