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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب علاء عابد عن التنظيم العالمي لمؤتمر المناخ: مصر تصنع المعجزات

إجتماع لجنة النقل
إجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح  السيسي ولجميع أجهزة علي التنظيم المميز لمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وأكد النائب علاء عابد في كلمته خلال اجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطه المقدمة من النواب، أن مؤتمر المناخ الذي استضافته شرم الشيخ برعاية الأمم المتحدة يعد أهم مؤتمر في العشر سنوات الاخيرة، حيث ضم عدد كبير من رؤساء وملوك العالم وصل لأكثر من ١٠٠ رئيس وملك وعدد كبير من السفراء ورؤساء الحكومات، مؤكدا أن هذا المؤتمر يؤكد أن مصر تسطيع صنع المعجزات.

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر هي الأرض التي تحتضن الجميع، مؤكدا أن ١١ /١١ كان عرسا حقيقيا حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وحملت الزيارة نتائج ايجابيه والزيارة أتت ثمارها في جميع المجالات.

وأوضح رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص علي مصلحة الشعب المصري، موضحا أن مصر تأثرت بما تأثر به العالم ونحن لسنا في عزلة عن العالم، وأي حدث يحدث في العالم  تتأثر به مصر، مشيدا بمبادرة الرئيس السيسي بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الرئيس طالب بوقف الحرب وأن يعم السلام العالم.

وأشار عابد إلي أن اطلاق فاعليات كاس العالم لكرة القدم بقطر اليوم هي فعالية خاصة بالعرب، ونحن سعداء إنها تتم علي أرض عربية وستكون فعالية هامة، وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي قطر صباح اليوم لحضور افتتاح كاس العالم سوف يثري الفاعلية.

النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب شرم الشيخ مؤتمر قمة المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

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