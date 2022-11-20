تصرف غير مسؤول.. مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي

أدان بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، بشدة إطلاق كوريا الشمالية بشكل غير مسؤول صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات هبط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يوم أمس الأول، معربًا عن قلقه العميق إزاء "هذا العمل الخطير وغير القانوني والمتهور".

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي ، "أن جهود بيونج يانج المستمرة لتطوير المزيد من أسلحة الدمار الشامل تهدد جميع بلدان العالم".

وحث الاتحاد الأوروبي كوريا الشمالية على "الكف فورا عن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتثير التوترات الدولية والإقليمية، كما طالب بيونج يانج "بالامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن تتخلى عن جميع أسلحتها النووية وأي أسلحة دمار شامل أخرى وبرامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية القائمة، بطريقة كاملة وقابلة للتحقق لا رجوع فيها، وأن تكف على الفور عن جميع الأنشطة ذات الصلة".