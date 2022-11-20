العسومي: هناك استهداف للأمة العربية وخاصة مصر..فيديو

أشاد عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بتنظيم مصر لقمة المناخ، معلقا"هذا شرف نفتخر به كعرب، مشيرا إلى أن مصر لها مبادرات هامة، في قضية التغيرات المناخية.

وقال عادل عبد الرحمن العسومي، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار"، ان القمة العربية بالجزائر كان لها مساهمات هامة، في الوصول لحلول من أزمات كانت تواجه الدول العربية، وكان له مساهمات إيجابية.

وتابع رئيس البرلمان العربي، أن هناك استهداف للأمة العربية وخاصة مصر، مؤكدا أن الجميع يعلم اهمية مصر في المنظومة العربية.

زعزعة استقرار الدول.

وأشار عادل عبد الرحمن العسومي إلى أن هناك دعم للجهود العربية لمواجة التحديات، مؤكدا أن هذا الاستهداف ممنهج ويهدف زعزعة استقرار الدول.



