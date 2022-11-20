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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكون واحد في مطبخك.. تخلصي من آلام المفاصل بدون أدوية

صدى البلد

فوائد صحية عديدة لتناول ثمرة من الرمان يوميا لكونه وسيلة وقائية  للعديد من الأمراض الخطيرة  فهو غني بالعديد من مضادات الأكسدة إليك أبرز فوائد تناوله وفقا لموقع برايت سايد 

1.  تبقي الفيروسات بعيدًا

يمكن للرمان أن يحمي جسمك من مسببات الأمراض كما انه مصدر كبير  لفيتامين سي ، أثبت أنه يحمي بشكل كبير من الأنفلونزا الشائعة.

2. خفض ضغط الدم المرتفع.

يحتوى الرمان على خصائص مضادة للأكسدة  للحد من ارتفاع ضغط الدم لغناه  بالبوتاسيوم . يحتوي 100 جرام من الرمان على 236 جرامًا من  البوتاسيوم ، وهو ما يساعد في الحفاظ على صحة عظامنا ووظيفة القلب.

3. يحسن مشاكل الهضم.

الأشخاص الذين يعانون من داء كرون معتادون جدًا على مشاكل المعدة التي تؤدي إلى انخفاض الشهية وفقدان الوزن ، من بين أمور أخرى. والسبب في ذلك هو تراكم  البكتيريا داخل المعدة مما يؤدي إلى التهاب شديد. 

4.  مرض السكري.

لقد وجد أنه يمكن السيطرة على مستويات السكر المرتفعة المرتبطة بمرض السكري ببساطة عن طريق تناول ثمرة الرمان يوميًا. هذه الفاكهة يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي هو السبب الرئيسي لمرض السكري. كما أنها تقلل من النوع السيئ من الكوليسترول ، مما يساعد في الحفاظ على مستوى منخفض نسبيًا من السكر في الدم

5. يقلل من آلام التهاب المفاصل.
 

في دراسة أجريت عام 2011  ، وجد أن زيت بذور الرمان يمكن أن يخفف آلام المفاصل. علاوة على ذلك ، وجد العلماء أدلة مهمة تظهر كيف يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة أن تحارب التهاب المفاصل بنجاح. ليس ذلك فحسب ، بل يمكن لأي شخص استخدامه لزيادة قوة عظامهم ووظائفها.

 

الرمان ضغط الدم خفض ضغط الدم المرتفع مشاكل الهضم مرض السكري آلام التهاب المفاصل

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