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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حصن نفسك ضد السكتات الدماغية.. 3 حيل خارقة تخلصك من سموم الجسم

سموم الجسم
سموم الجسم

يحتاج الجسم إلى التخلص من السموم بشكل طبيعي، إذا كنت تبحثين عن نصائح مجربة لإزالة السموم من أجسامنا، إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض الخيل السريعة المجربة.

1. الأفوكادو لسموم الكبد.

يحتوي الأفوكادو على مادة مغذية تسمى الجلوتاثيون، والتي تمنع ما لا يقل عن 30 مادة مسرطنة مختلفة، بينما تساعد الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية الاصطناعية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تعتبر هذه الفاكهة ذات قيمة خاصة ، لأنها تساعد على خفضه بشكل طبيعي وتساعد على تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2. الأناناس يكسر الكوليسترول.

الأناناس يحتوي على مادة البروميلين التي تعمل على حرق الدهون الطبيعية، والتي تساعد أجسامنا على تكسير البروتينات وهضمها. الأناناس فعال بشكل خاص في تكسير الكوليسترول وإزالته من الجسم، إنها تزيل الدم وتكسر جلطات الدم، ومن الأفضل تناول الأناناس طازجًا، لأن إنزيم البروميلين يتم تدميره في عملية التعليب.

3. الخيار ينعش النفس بشكل طبيعي.

يمنع ماء الخيار جفاف الفم ويغسل أيضًا بقايا الطعام الزائدة غير المرغوب فيها التي قد تكون موجودة بعد الوجبة. 

على غرار التفاح، تساعد القرمشة أيضًا على تحفيز إنتاج اللعاب الذي يساعد في ترطيب فمك. 

سموم الكبد الكوليسترول جفاف الفم ماء الخيار امراض القلب

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