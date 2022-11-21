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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اتبعني إلى مصر..بلوجر يروج للسياحة المصرية أثناء كأس العالم 2022 في قطر

بلوجر يروج للسياحة
بلوجر يروج للسياحة المصرية أثناء كأس العالم 2022 في قطر 

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبلوجر المصري رام ماضي يتجول في  شوارع العاصمة القطرية التي تحتضن كأس العالم 2022 في قطر. 

ويظهر من خلال التيشرت الخاص بالبوجر الماضي ترويجه للسياحة المصرية أثناء فعاليات كأس العالم 2022 (مونديال قطر) من خلال طبعه عبارة تشجيعية. 

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بلوجر يروج للسياحة المصرية 

وكتب  مدون السفر المصري رام ماضي ابن محافظة الإسكندرية على التيشرت الخاص به Follow Me to Egypt  أي: «اتبعني إلى مصر». 

وكانت من أبرز التعليقات على مبادرة الشاب المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي المحتلفة: «ذكاء والله»، «شعب ما لوش كتالوج»، «تحيا مصر»، «فكرة محترمة».

اتبعني إلى مصر..بلوجر يروج للسياحة المصرية أثناء كأس العالم 2022 في قطر 
اتبعني إلى مصر..بلوجر يروج للسياحة المصرية أثناء كأس العالم 2022 في قطر 
اتبعني إلى مصر..بلوجر يروج للسياحة المصرية أثناء كأس العالم 2022 في قطر 

 كأس العالم 2022 بقطر

جدير بالذكر  أن مصر حاضرة من خلال أهم عناصر اللعبة على الإطلاق، الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022، والتي تسمى “الرحلة” فهي صناعة مصرية بحسب ما هو مدون على الكرة.

وكشف الفيفا سابقا عن الكرة الرسمية لكأس العالم بقطر "الرحلة"، وهي الكرة الرابعة عشرة على التوالي التي صنعتها شركة "أديداس" لكأس العالم FIFA.

وسميت الكرة بـ “الرحلة”، وهي مستوحاة من الثقافة العربية والعمارة والقوارب الشهيرة وعلم قطر المميز باللون العنابي والأبيض.

وتدعم كرة الرحلة، السرعات القصوى في اللعب، وتتميز بالانتقال أثناء التمرير الهوائي، بسرعة تفوق أي كرة أخرى في تاريخ بطولات كأس العالم.

وتتميز صناعة الكرة الجديدة؛ بالاستدامة، حيث تعتبر كرة "الرحلة" أول كرة في كأس العالم تُصنع حصريًا من الأحبار والمواد اللاصقة التي تعتمد على الماء.

والغشاء الخارجي لكرة الرحلة مصنوع من جلد البولي يوريثين من 20 قطعة، مما يحسن الدقة أثناء التمرير والتوجيه.
 

 

للبلوجر المصري رام ماضي شوارع العاصمة القطرية كأس العالم 2022 قطر فعاليات كأس العالم 2022 مونديال قطر Follow Me to Egypt مصر “صدى البلد

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