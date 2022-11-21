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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير سيارات نقل الموتى مجانًا لنقل جثامين المتوفين في حادث أتوبيس رأس غارب

صوره موضوعية
صوره موضوعية

وجهت مديرية التضامن الاجماعي بالبحر الأحمر، مسؤولي الجمعيات الاهلية العاملة بمدينة راس غارب بتوفير سيارات نقل موتي مجانية لنقل حثامين المتوفين في حادث أتوبيس راس غارب وذلك إلى محل إقامتهم.

 

ننشر أسماء المتوفين في حادث أتوبيس رأس غارب

وتقرر نقل جثامين ٤ من الضحايا إلى محافظة قنا بالإضافة إلى عدد من المتوفين لمدينة الغردقة.

 

فيما شاركت جمعية الهلال الأحمر المصري بالغردقة في تقديم الدعم النفسي للمصابين واسرهم وتوفير سيارة مجهزة لنقل الموتى.

 

وقررت وزيرة التضامن، صرف مبلغ 50 ألف جنية لكل رب أسرة متوفى و25 ألف لأي فرد من ضحايا حادث أتوبيس رأس غارب، كما سيتم صرف اعانات عاجلة للمصابين عبارة عن 250 جنيه للفرد بعد 24 ساعة من دخوله المستشفى، تضاعف إلى 500 جنيه بعد 5 أيام.

 

وكان الحادث وقع صباح اليوم الأحد، وأسفر عن وفاة 12 شخص وإصابة 30 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب وتفاصيل الحادث.

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