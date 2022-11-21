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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انغام تستعرض جمالها وأناقتها من أمام المرآة.. شاهد

انغام
انغام

جذبت الفنانة أنغام انظار متابعيها في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت انغام بإطلالة ساحرة وناعمة أمام المرآة، حيث ارتدت فستان انيق باللون الاسود بصيحة الكتف الواحد واعتمدت علي المكياج الجذاب وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.

 


يعرض برنامج "أنغام" مساء الخميس والجمعة على شاشة dmc، ويدور البرنامج في إطار غنائي اجتماعي حول استضافة عدد من نجوم الغناء، والحديث حول نشأتهم الموسيقية والعديد من الكواليس التي لا يعرفها الجمهور عن مشوارهم الفني والشخصي، ولم تستقر أنغام حتى الآن على اسم نهائي للبرنامج، والذي يعد أولى تجاربها في التقديم التلفزيوني.


أحدث أعمال أنغام

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "عارفة قيمتي" التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 9 من شهر أغسطس الماضي، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.

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جلسة تصوير جديدة إطلالة ساحرة الفنانة انغام اللون الاسود تستعرض جمالها

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