إغلاق مدارس ودعوات بالبقاء في المنزل.. ماذا يفعل كورونا بالصين؟

بدأ طلاب المدارس في العديد من مناطق بكين في تلقي دروسهم عبر الإنترنت، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن دعا المسؤولون السكان في بعض المناطق الأكثر تضررا إلى البقاء في منازلهم، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية.

وأصدرت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، قرارا بإغلاق مدينة جوانزو جنوبي البلاد للسيطرة على تفشي كورونا.

وتحارب الصين العديد من موجات كوفيد-19، من تشنجتشو في مقاطعة خنان الوسطى إلى تشونجتشينغ في الجنوب الغربي. وأبلغت عن 26824 حالة إصابة محلية جديدة يوم الأحد، مقتربة من ذروة الوباء اليومية في البلاد في أبريل.

تسجيل أول وفاة منذ مايو

كما سجلت حالتي وفاة في بكين، ارتفاعا من حالة واحدة يوم السبت، وهي الأولى في الصين منذ أواخر مايو.

وأمرت مدينة قوانجتشو، المدينة الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 19 مليون نسمة والتي تكافح أكبر حالات تفشي المرض في الصين مؤخرًا ، بإغلاق باييون لمدة خمسة أيام، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان. كما علقت خدمات تناول الطعام وأغلقت النوادي الليلية والمسارح في الحي التجاري الرئيسي بالمدينة.

وتختبر الموجة الأخيرة عزم الصين على التمسك بالتعديلات التي أجرتها على سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تدعو المدن إلى أن تكون أكثر استهدافا في إجراءاتها القمعية والابتعاد عن عمليات الإغلاق والاختبارات واسعة النطاق التي خنق الاقتصاد وأحبطت السكان.

تراجع الأسهم وأسعار النفط

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط يوم الاثنين مع قلق المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفاقم حالة فيروس كورونا في الصين، مع النفور من المخاطرة الذي يفيد السندات والدولار.

وسجلت بكين 962 إصابة جديدة ارتفاعا من 621 في اليوم السابق. وحثت منطقة تشاويانغ المترامية الأطراف، التي يقطنها 3.5 مليون شخص ، السكان على البقاء في منازلهم ، مع بدء المدارس في الإنترنت.

وقال جيا شي، 32 عامًا ، بائع في الصناعة الطبية "لقد ساد الهدوء الشوارع وحث السكان على العمل من المنزل. كما بدت المتاجر الأخرى غير تلك التي تبيع البقالة مغلقة في الغالب.. لا يمكنك الذهاب إلى أي مكان. كل شيء مغلق. لا يمكن للعملاء القدوم أيضا. ما الذي تستطيع القيام به؟.. لا يمكنك فعل أي شيء".

كما أوقفت بعض المدارس في مناطق هايديان ودونجتشنج وشيتشنج التدريس الشخصي.

وبدأت العديد من المدن الصينية في قطع اختبارات COVID-19 الروتينية في المجتمع الأسبوع الماضي ، بما في ذلك مدينة شيجياتشوانغ الشمالية ، والتي أصبحت موضوع تكهنات شديدة بأنها يمكن أن تكون سرير اختبار لتهدئة السياسة. ولكن في وقت متأخر من يوم الأحد ، أعلنت شيجياتشوانغ أنها ستجري اختبارات جماعية في ست من مقاطعاتها الثمانية خلال الأيام الخمسة المقبلة بعد أن بلغت الحالات المحلية اليومية الجديدة 641. كما شجعت السكان على التسوق عبر الإنترنت وأمرت بعض المدارس بتعليق التدريس الشخصي.

نشرت لجنة الصحة الوطنية يوم الاثنين إرشادات أكثر تفصيلاً حول كيفية تطبيق هذه التدابير على الاختبار ، وتحديد وإدارة مناطق الخطر بالإضافة إلى ممارسات العزل المنزلي.

أثارت جهود الصين الأخيرة لجعل قيود كوفيد-19 أكثر استهدافًا للمستثمرين آمالًا في تخفيف أكثر أهمية حتى في الوقت الذي تواجه فيه الصين أول شتاء لها في محاربة متغير أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير.

ويتوقع العديد من المحللين أن يبدأ مثل هذا التحول في مارس أو أبريل فقط. ومع ذلك، تجادل الحكومة بأن توقيع الرئيس شي جين بينج لسياسة عدم انتشار COVID تنقذ الأرواح وهي ضرورية لمنع نظام الرعاية الصحية من الإرهاق.

يجادل الخبراء بأن إعادة الافتتاح الكاملة تتطلب جهودًا ضخمة لتعزيز التطعيم وتغييرًا في الرسائل في بلد لا يزال المرض فيه يخشى على نطاق واسع. تقول السلطات إنها تخطط لبناء المزيد من المستشفيات وعيادات الحمى لفحص المرضى وتقوم بصياغة حملة تطعيم.

قالت جامعة أكسفورد إيكونوميكس إنها تتوقع فقط الخروج من حالة انعدام كوفيد في النصف الثاني من عام 2023 ، حيث لا تزال معدلات التطعيم لكبار السن منخفضة نسبيًا. وقالت في تقرير يوم الاثنين "من منظور وبائي وسياسي ، لا نعتقد أن البلاد مستعدة بعد للانفتاح".