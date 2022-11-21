عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق شب بمحطة وقود بقرية طرينة بالمحلة إثر ماس كهربائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق محدود بمحطة وقود غير مرخصة بطريق طرينة بنطاق مركز المحلة أثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء الأمر الذي تسبب في اشتعال طلمبة بنزين الأمر الذي تسبب في إصابة عامل بحروق متعدده وتم نقله إلي قسم الحروق بمستشفي زفتي العام .

txt

محافظ الغربية: مشروعات حياة كريمة في زفتى تسير بوتيرة سريعة


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق محطة وقود من خلال حدوث ماس كهربائي أثناء حمل أحد العمال مصباح كهربائي .

txt

تنفيذ 986 ندوة تثقيفية وتوعوية في الغربية حول دور الطب البيطرى


وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة الحماية المدنية وتم إخماد حريق محطة وقود مما تسبب في سقوط مصاب واحد وتم إسعافه .
وافادت التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة أن محطة الوقود غير مرخصة وتم ضبط مالكها للعرض على النيابة العامة.

تحصين 4 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز مالك محطة وقود لحين ورود تحريات المباحث الجنائية وسماع أقوال شهود عيان.

محافظ الغربية الحماية المدنية اندلاع حريق محطة وقود النيابة العامة حريق الشرطة غير مرخصة مدير امن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

حكاية هزة أرضية لم تستغرق جزءا من الثانية أصابت سكان القاهرة بالذعر

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: غلق وتشميع 30 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الأرز خلال أيام | الزراعة تكشف سبب الأزمة .. والفلاحين تعلّق

لا تمنحوها فرصة لاستغلال نقاط ضعفنا.. الناتو يحذر الدول الغربية من الصين

لـ بيئة آمنة | الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال ارتكابك هذا الفعل

التضامن : تعميم تدريبات مشروع مودة بالجامعات للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

سداد قرض الفيزا بعد فترة السماح ربا ومحرم .. مجدي عاشور يكشف السبب

الحكومة: مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أحد التحديات أمام الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. تأثير غير متوقع للتليفزيون على الأطفال

شاهد| إطلالة السندريلا سعاد حسني في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأولى

طريقة تحضير العجة بخطوات بسيطة

العريس مش خبرة ..حبس والد عروس العذرية ومطالب بتعويض

فيديو

ارتفاع في أسعار الدولار اليوم.. والذهب يتراجع لـ 1288 جنيها للجرام

الشريفة العفيفة وصلت يا بلد .. زفة بقرية المسلمية لإثبات عذرية فتاة

تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار وصقيع من الثلاثاء إلى السبت.. تفاصيل

مكنتش بتحب المذاكرة.. والد ياسمين صبري يكشف أسرارا عن حياة ابنته |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ