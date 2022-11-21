إخماد حريق شب بمحطة وقود بقرية طرينة بالمحلة إثر ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق محدود بمحطة وقود غير مرخصة بطريق طرينة بنطاق مركز المحلة أثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء الأمر الذي تسبب في اشتعال طلمبة بنزين الأمر الذي تسبب في إصابة عامل بحروق متعدده وتم نقله إلي قسم الحروق بمستشفي زفتي العام .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق محطة وقود من خلال حدوث ماس كهربائي أثناء حمل أحد العمال مصباح كهربائي .



وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة الحماية المدنية وتم إخماد حريق محطة وقود مما تسبب في سقوط مصاب واحد وتم إسعافه .

وافادت التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة أن محطة الوقود غير مرخصة وتم ضبط مالكها للعرض على النيابة العامة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز مالك محطة وقود لحين ورود تحريات المباحث الجنائية وسماع أقوال شهود عيان.