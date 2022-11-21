لا تستخدموا الأسانسير .. توقعات بتكرار زلزال كريت وهذا تأثيره على القاهرة

ضربت هزة أرضية عنيفة "زلزال" في حوالي الساعة الواحدة ونصف من صباح اليوم الإثنين، القاهرة، والتي تأثرت بـ زلزال ضرب مدينة هيراكليون في جزيرة كريت اليونانية، وكان متوسط الشدة بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وذلك وفقًا للمرصد الوطني في أثينا، وشعر به سكان عدد من الدول القريبة من مركز الزلازل بينها مصر.

توابع زلزال كريت

وضرب الزلزال في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين وتحديدا الساعة 1.25 صباحا بالتوقيت المحلي للقاهرة، وكان على عمق ضحل إلى حد ما يبلغ 42.8 كم، ما دفع المعهد القومي للبحوث الفلكية للإعلان عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، الهزة الأرضية على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح في تمام الساعة الواحدة و24 دقائق.

في هذا الصدد، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال كان بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 85 كم، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة، مشيرا إلى أنه لَم يصل للمعهد آي بلاغات بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة السطحية.

وقدم الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بعض النصائح المهمة فى حالة وقوع زلزال، مشددا على ضرورة عدم الهلع والتحكم فى ضبط النفس، وحماية الرأس حتى لا يسقط أى شئ عليها يؤدي لفقد الوعي، وذلك نوجه بضرورة الاحتماء تحت اى منضدة.

وطالب الدكتور جاد القاضي، المواطن باتباع الإجراءات التالية:

الابتعاد عن أي مصدر كهرباء.

عدم التعامل مع الكهرباء نهائيا.

عدم استخدام الاسانسير.

الحرص على عدم التدافع أو التكدس على السلالم.

التوجه إلى الأسفل بهدوء بدون جري.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال لا يستمر لمدة زمنية طويلة، حيث أغلب الزلازل تستمر لثوانٍ محددة ولا تتخطى حاجز الدقيقة ولكن الشعور به هو الذي يختلف.

تفاصيل زلزال ضرب القاهرة

في هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن زلزال صباح اليوم الإثنين، ضرب جزيرة كريت شمال البحر المتوسط، لأن مناطق جزيرة كريت وقبرص، واليونان أيضا تقع على الخط الفاصل بين القشرة الأرضية التي تحمل قارة أفريقيا، والقشرة الأرضية التي تحمل أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن هذا الخط الفاصل يشكل منطقة زلازل.

الزلازل تتكرر في البحر المتوسط

وأكد شراقي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الزلازل تحدث يوميا في هذه المناطق، ولكن الشدة تكون مختلفة، والمعتاد تكون الشدة من 3 إلى 4 درجات، وهو لا يشعر به المواطن لكن يتم تسجيله، ولكن زلزال اليوم كانت شدته 5.5 درجة ويعتبر أعلى من المتوسط قليلا، لذلك شعرنا به.

وأوضح شراقي أن زلزال أمس كان على عمق كبير، وكلما كان عمق الزلزال كان كبيرا وكانت دائرة تأثيره أكبر، وبالتالي شعرت به مصر، ولكن ليس بقوة كبيرة، لأن القاهرة بعيدة عن مركز الزلزال حوالي 600 كم، وتأثيره يقل كلما ابتعدنا عن المركز.

احتمالية حدوث توابع الزلزال

وعن إمكانية أن يتكرر الزلزال، أشار شراقي، إلى أن الزلازل تحدث يوميا في هذه المنطقة، ومن الممكن أن يكون هناك توابع والتي تكون بشدة مختلفة، موضحا أن الزلازل المعتادة في هذه المنطقة تكون من 3 إلى 4 درجات، أما الزلازل التي تكون من 5 درجات فيما أعلى لا تحدث إلى مرة كل شهر أو شهرين، ولكنها معتادة في مناطق المحيط الهادي، واليابان وإندونيسيا وباكستان وأستراليا ونيوزيلندا، لأن المحيط الهادئ كله نطاقات زلازل أما البحر المتوسط تحدث الزلازل يوميا ولكن لا تتعدى 6 درجات إلا في حالات قليلة.