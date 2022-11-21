على جمعة: شيخ الأزهر الراحل أوصى بالتبرع بقرنيته بعد وفاته

أكد الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على أهمية مناقشة ملف زراعة الأعضاء البشرية وقرنية العين لما فيها من إنقاذ للبشرية.

وقال "جمعة" خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن قضية زراعة قرنية العين مرت بمراحل عديدة عند عرضها على علماء الشريعة، لافتا إلى أن هناك ١٨ دولة إسلامية أصدرت هذا القانون وتعمل به.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن منظمة التعاون الإسلامى فى مجمعها الفقهى أفادت بأن هناك ما يشبه اجماع بأحقية نقل قرنية العين من المتوفي إلى شخص حى، وهناك أبحاث صدرت فى هذا الأمر.

وقال الشيخ الدكتور علي جمعة، إن شيخ الأزهر الراحل الأمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى كانت له وصية بالتبرع بقرنيته بعد الوفاة، وذلك لإنقاذ شخص حي.

وشدد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على أن هناك اتفاق بجواز نقل القرنية ، و فى بعض الأحيان يفتى بندبها أو وجوبها وكل هذا متدرج، وهناك تطور طبى فى هذا الأمر .