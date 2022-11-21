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برلمان

الحصري: الحكومة طورت زراعة قصب السكر من خلال آليات جديدة

النائب هشام الحصرى،
النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة سبق وناقشت عدد من طلبات الإحاطة بشأن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القصب وبنجر السكر، وطالبت اللجنة إعلان الأسعار قبل موسم الزراعة بوقت كاف وتم بالفعل الاستجابة لمطالب اللجنة ورفع أسعار توريد المحاصيل السكرية، ولكن فى ظل الأوضاع الجارية المتمثلة فى ارتفاع مستلزمات الإنتاج وما ينعكس على المحصول بالسلب ويؤثر على الفلاح جراء هذه الزيادات قامت الحكومة بتطوير زراعة قصب السكر من خلال الزراعة باليات جديدة واستناط سلالات جديدة لزيادة الانتاجية وتوفير المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أسعار توريد قصب السكر وفحص ل البنجر.

وقال النائب فتحى قنديل عضو مجلي النواب، إن رفع أسعار توريد محصول قصب السكر مسألة متجددة طوال الوقت خاصة فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، متابعا: "شركة السكر بتزود على سعر الكيلو 10 جنيهات والمستهلك هو اللى بيتحمل الزيادة دى، وبسبب تدنى أسعار التوريد الفلاح يتعرض للخسارة، وتحول الموضوع لحصالة بالنسبة للفلاح مش اكتر".

وقال النائبة سحر صدقى، إن قصب السكر من أهم الزراعات الاستراتيجية فى الدولة وفى ظل ارتفاع الأسعار سواء المستلزمات والعمالة والسولار والأسمدة انعكس كل هذا على الفلاح، مطالبة رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 1500 جنبه، لافتة إلى أن هناك عدد من المزارعين لجأو لزراعة الموز بدلا من محصول قصب السكر.

وقال النائب عبد الفتاح الشحات، إن سعر توريد طن قصب السكر يجب ألا يقل عن 1500 جنيه حتى يتسنى للفلاح تحقيق هامش ربح ولو بسيط فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والعمالة والأسمدة وكل عناصر المنظومة.

رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المحاصيل الاستراتيجية القصب بنجر السكر موسم الزراعة

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