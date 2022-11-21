وزير الطاقة الإماراتي ينفي زيادة إنتاج النفط في أوبك

نفى وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إجراء أي مناقشات مع أعضاء أوبك+ بشأن قرار خفض إنتاج النفط الساري حتى 2023.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن دولة الإمارات ملتزمة بهدف أوبك+ بإحداث توازن في أسواق النفط، مشيرًا إلى أن بلاده ستدعم أي قرار يحقق ذلك الهدف.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نفى بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

وأضاف أنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.

وأشار وزير الطاقة إلى أن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023م، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل.