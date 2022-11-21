عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة الإماراتي ينفي زيادة إنتاج النفط في أوبك

وزير الطاقة الإماراتي
وزير الطاقة الإماراتي

نفى وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إجراء أي مناقشات مع أعضاء أوبك+ بشأن قرار خفض إنتاج النفط الساري حتى 2023.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن دولة الإمارات ملتزمة بهدف أوبك+ بإحداث توازن في أسواق النفط، مشيرًا إلى أن بلاده ستدعم أي قرار يحقق ذلك الهدف.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نفى بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

وأضاف أنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.

وأشار وزير الطاقة إلى أن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023م، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل.

وزير الطاقة الإماراتي اوبك النفط انتاج النفط الامارات وزير الطاقة السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

بعد واقعة فاقوس.. شخص يعتدي على والدته بكرسي في الأزبكية

الصحة تتحرك ومطلب عاجل.. ماذا فعل الفيروس المخلوي في أطفالنا؟

موضوعات متعلقة

انهيار أسعار النفط.. تراجع 5% بسبب قرار أوبك المنتظر

500 ألف برميل يوميا .. أوبك تبحث زيادة إنتاج النفط | لماذا؟

أوبك: إفريقيا ستضيف إلى معروض النفط في السوق العالمية 2ر1 مليون برميل يوميا

91.72 دولار سعر سلة خامات أوبك

ترشيحاتنا

تمويل ضخم من بايدن لأكبر محطة نووية في أمريكا.. ما القصة؟

مدينة إيطالية تبحث عن سكان.. مكافأة 750 ألف جنيه للراغبين

وزير الطاقة الإماراتي ينفي زيادة إنتاج النفط في أوبك

عضو اقتصادية النواب: مشروع قانون الاستثمار يحظى بزخم مجتمعي.. فيديو

ميريام فارس… تقليد واضح لإخراج ورقص وأزياء النجمة العالمية لاروسي

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ القومي للبحوث الفلكية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتكسف من المشاهد الجريئة..5 صور لابنة شقيقة إلهام شاهين بعد تصريحاتها

مبلغ صادم.. سعر إطلالة درة الأخيرة يثير الجدل على السوشيال ميديا

إطلالة كاجوال جريئة.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بظهورها| شاهد

اعترافات جديدة.. تفاصيل مرعبة بليلة زواج عروسة الشرقية

فيديو

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

تحذير للمواطنين بسبب توابع زلزال اليونان| تغطية خاصة

وداعا لنشرة الدواء المطبوعة.. بديل جديد على علب الأدوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ