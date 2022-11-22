أول ورشة تمثيلية بالمجان لاكتشاف المواهب بإقليم القناة

يستعد الفنان الفنان محمد عبد الواحد لعقد عدة ورش تمثيلية لاكتشاف المواهب بإقليم القناة خلال ديسمبر المقبل، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

حيث أعلن محمد عبد الواحد أن الورشة لاختيار عدد من المواهب في التخصصات المختلفة للمشاركة في عروض تمثيلية ومسرحية يتم التجهيز لها.



أضاف أن الورشة تحت شعار "

حرفية الممثل"، يقوم فيها عدد من المخرجين باكتشاف المواهب وتدرييهم على فنون التمثيل.



أضاف مشروع فني ضخم يتضمن مراحل عدة، بحيث يبدأ ببرنامج لاكتشاف مواهب جديدة في التمثيل، واختيار الناجحين في البرنامج لتدريبهم من خلال ورش يشرف عليها.

واختتم أنه سيتم الإعلان من خلال حملات دعائية للمشروع المجاني والمقرر له أن ينطلق من مدن القناة الي جميع المحافظات لاكتشاف المواهب الفنية.