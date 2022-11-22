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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نجل محمد سلطان وفايزة أحمد: والدتي انفعلت عند وفاة فريد الأطرش والعندليب

الفنان محمد سلطان
الفنان محمد سلطان وفايزة أحمد

أكد الدكتور عمرو محمد سلطان طبيب  باطنة في  فرنسا،  أنه عرض على والده الراحل  محمد سلطان، كثيراً الاقامه معه في فرنسا  لكنه دائماً كان يرفض مصرا على البقاء في مصر وكان يقول له : لن أترك مصر  وأصر على ذلك وإحترمت رغبته .


وكشف   خلال تصريحات تليفزيونية، أن والده ترك إرثاً   فنياً كبيراُ  وانه تعلم معه أهمية   المشاعر  رقة الفن والنظرة الفنية  في كل شيء والاحساس والعطف بالحيوان.


واصل عاشرنا الاب أكثر من الام بسبب  الوفاة المبكرة للفنانة ورغم ذلك نتذكر أمنا بالطبع وتفاصيل شخصيتها وتعاملها معنا   حيث والدتي كانت دايما صريحة، ولم تكن عصبية أو تضربنا.

 

 وصولاً للزواج


ولفت  إلى والدته  كروان الشرق  الفنانة   فايزة احمد ووالده الموسيقار  محمد سلطان إلتقيا صدفة في منزل فريد الاطرش  وتطورت قصة حبهما بعد ذلك وصولاً للزواج  ونتذكر  جولاتهم الفنية   حيث  حضرا معظم التحضير لحفلات والدته ووالده،قائلاً : بيتنا  كل الفنانين كانوا بيجوا فيه وصحفيين  وان قصة حبهما كانت كبيرة حيث إلتقيا في منزل الفنان الكبير فريد الاطرش بالصدفة.

 

وأشار إلى ان والدتي الفنانة فايزة أحمد انفعلت عند وفاه فريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ

https://web.facebook.com/ONtv/videos/487561173355936/

الموسيقار الوفاة المبكرة مصر الفن زواج

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