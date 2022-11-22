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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: إذا أمر الزوج زوجته بمعصية لا تطيعه.. فيديو

أحمد كريمة
أحمد كريمة

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الشرع في عدم طاعة الزوجة لزوجها.

وقال أحمد كريمة، في حواره في برنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "الطاعة مشتركة بين الزوج والزوجة".

وأضاف أحمد كريمة:" النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله ويساعد أهل بيته".

وتابع أحمد كريمة:" طاعة الزوجة لزوجها يكون في حدود الأحكام الشرعية".

واكمل أحمد كريمة: "لو الزوج أمر زوجته بمعصية لا تطيعه، والزوج يطيع زوجته في حدود ما أمرت به الشريعة والعكس صحيح".
وأوضح أحمد كريمة:" إذا أطاعت الزوجة زوجها تحصل على ثواب والعكس صحيح". 

أحمد كريمة الطاعة الزوج الزوجة اخبار التوك شو

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